Lineker: «Ronaldo vai livrar-se confortavelmente do vírus tal como faz com os defesas»

Gary Lineker deixou uma mensagem de apoio a Cristiano Ronaldo, depois do capitão da Seleção ter acusado positivo à Covid-19.





"Dizem as notícias que o Cristiano acusou positivo ao coronavírus.Tenho a certeza que vai livrar-se confortavelmente do vírus tal como faz com os defesas", disse o antigo internacional inglês e atual comentador desportivo.