Gary Neville aponta à rescisão de Ronaldo: «O Man. United joga melhor sem ele e o Ten Hag sabe isso»

Gary Neville é favorável ao fim da relação entre Cristiano Ronaldo e Manchester United. O antigo internacional inglês começou por deixar críticas à forma como CR7 se comportou no encontro com o Tottenham, recusando entrar em campo e rumando ao túnel de Old Trafford."Tem sido uma semana difícil para o Ten Hag, com toda a gente a escrutinar a sua relação com o Ronaldo, mas devo dizer que não lhe restou outra opção. Foi a segunda vez que o Cristiano Ronaldo deixou Old Trafford no seu carro antes dos companheiros de equipa irem para o balneário. Devo dizer, do ponto de vista de balneário, que é algo inaceitável", sustentou o comentador da Sky Sports e antigo colega de equipa do português nos red devils.Neville considerou que a equipa é, neste momento, melhor sem o capitão da Seleção Nacional. "O problema maior neste momento é o porquê do Cristiano Ronaldo ter de ser lançado na equipa. Ele não está ao nível do grande jogador que foi. O Manchester United joga melhor sem o Ronaldo e o Ten Hag sabe isso", sublinhou o antigo lateral-direito do clube de Manchester.Para Neville, o que deverá ser feito é acabar com o vínculo entre as duas partes. "Por isso, acho que a única coisa que o clube e o Cristiano podem fazer é reunirem-se nesta próxima semana e terminar a relação. Acho que o Cristiano é um jogador muito bom e tem também uma personalidade grande e o clube tem de seguir em frente", frisou.