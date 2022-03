Gary Neville assume que exibição de Ronaldo salvou Man. United: «Os adeptos estão extasiados»

A exibição de Cristiano Ronaldo este sábado na vitória do Manchester United frente ao Tottenham (3-2) , em que apontou um hat trick, não deixou ninguém indiferente. Gary Neville, antigo lateral dos red devils, deixou muitos elogios ao internacional português vincando, ainda assim, que a equipa teve momentos "menos bons"."Foi um jogo algo estranho em certos momentos da segunda parte, mas obviamente que o Cristiano foi sensacional. Uma grande resposta depois do fraco encontro do último fim de semana, e também à situação que viveu no jogo com o Manchester City, em que parece que ficou de fora por lesão", começou por dizer o inglês à 'Sky Sports'.E prosseguiu, falando da exibição da equipa: "Não foram muitos bons, é preciso dizer. Mas houve momentos que foram mágicos e os adeptos estão extasiados por terem visto o que viram do Ronaldo: sentem que foi algo especial. Mas em termos de exibição, se o Tottenham marcasse um golo ao cair do pano... os adeptos iriam para casa a pensar: 'O quão maus fomos hoje?'".Porém, Neville assumiu que o internacional português fez toda a diferença. "Mas há alturas em que acontecem grandes momentos, e o grande jogador apareceu para mandar os adeptos contentes para casa".