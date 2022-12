Gary Neville: «Mudança de Ronaldo para a Arábia diz-nos duas coisas...»

Antigo colega de Cristiano Ronaldo, e personagem que nas últimas semanas se mostrou bastante crítico das opções e atitudes do avançado português, Gary Neville assumiu tristeza por ver o CR7 rumar à Arábia Saudita para assinar pelo Al-Nassr."Obviamente que agora vamos vê-lo menos vezes. Diz-nos duas coisas: a primeira é que a Arábia Saudita está mesmo a apostar sério no futebol. Investiram milhões num só jogador. Estão a tentar fortalecer a sua liga. Mas para o Cristiano Ronaldo, sinto que ele queria ficar pelo menos até ao final da época numa das grandes equipas da Europa e marcar mais golos. Provavelmente numa equipa de Champions. Diz-me que a oferta era do outro mundo. Talvez o clube que ele queria na Europa não o tenha procurado e esta foi a sua opção. Há um elemento de tristeza, porque provavelmente já vimos o final do Ronaldo ao alto nível. Acredito que podíamos ter continuado a vê-lo em Old Trafford se as partes tivessem lidado com as coisas de forma diferente. Chegou a um final, mesmo em cima do Mundial. E acabou por ser inevitável", disse o antigo defesa do Man. United, no Friday Night Football, da Sky Sports.Presente no mesmo painel, Jamie Carragher deixou um comentário com alguma... 'pimenta'. "De certa forma é triste para ele. Dois dos maiores jogadores de sempre, Messi e Ronaldo... O Ronaldo acaba a sua carreira numa entrevista ao Piers Morgan. O Messi ganha o Mundial. Não é propriamente a melhor forma de ir embora".