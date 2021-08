Gary Neville: «Ronaldo vai dar o título ao Man. United? Não punha a minha casa em jogo...»

Gary Neville, ex-jogador do Manchester United e colega de Cristiano Ronaldo, falou sobre a transferência do português para os red devils. O antigo lateral inglês teceu elogios ao ex-companheiro, porém foi claro ao dizer que os donos do clube apenas contrataram o avançado luso para "calar as pessoas" e afirmou não acreditar no clube de Old Trafford para alcançar o título da Premier League.





O agora comentador da Sky Sports fez declarações ao canal inglês onde afirmou que mesmo com a contratação de CR7, não acredita no sucesso da equipa no campeonato inglês: "Fiz as minhas previsões antes da chegada de Ronaldo e afirmei que venceria o Manchester City, em segundo seria o Chelsea e depois o United. Agora com a transferência não vou mudar a minha previsão. Não acho que a compra faça do United melhor equipa que o Chelsea que ganhou a Champions League ou que o Manchester City que na época passada ficou 20 pontos à frente".Ainda que não acredite no sucesso dos red devils na liga, o ex-jogador admitiu que a vinda do português aumenta as chances de alcançar o título: "A transferência fá-los [Man. United] ficar mais próximos do título. Se eu penso que lhes vai trazer o campeonato? Não. Mas agora estou mais entusiasmado sobre essa possibilidade do que há seis dias atrás"."Ronaldo e Varane vão trazer a mentalidade vencedora para atacar o título, sem dúvida. Se eu punha a minha casa em jogo como vão vencer? Não, mas espero mesmo que o consigam. Estou apenas a ser pragmático", disse ainda Gary Neville.O ex-capitão do Manchester United aproveitou ainda para tecer críticas aos donos do clube de Old Trafford: "A família Glazer fez o que costuma fazer quando ficam sobre pressão. Fazem duas ou três transferências unicamente para calar as pessoas. Eu acho que há problemas profundos na estrutura do United.""Eles não podiam deixar que o Ronaldo assinasse pelo Manchester City. Fizeram o mesmo no passado quando o Alexis Sanchez esteve próximo de assinar com o City. Eles tinham de intervir. Agora se o queriam fazer ou não já é outro assunto. Assim, nenhum adepto pode queixar-se com os três jogadores que trouxeram para o clube este verão", concluiu.