Gary Neville: «Ter Ronaldo no banco funciona como um íman de problemas»

Gary Neville assumiu que gostava que Cristiano Ronaldo ficasse na Premier League, mas considerou que o facto de Ten Hag, no Manchester United, e Fernando Santos, na Seleção Nacional, terem deixado o craque português no banco de suplentes em alguns jogos, "pode ter impacto no futuro" de CR7."Quando deixas o Cristiano de fora, não é como deixar um jogador qualquer de fora. Vira uma história global. A imagem do Cristiano a sair em lágrimas do jogo com Marrocos é algo que nunca gostamos de ver. Sabes que ele está a pensar: 'Nunca mais vou jogar este torneio'", começou por reforçar à 'Sky Sports', antes de abordar as consequências que os últimos incidentes podem ter na carreira de Ronaldo daqui para a frente."Não há dúvidas de que Ronaldo tem de jogar. Caso contrário, não vai estar feliz e não vai aceitar. A não ser que haja uma mudança de mentalidade, uma conversa, e ele e o seu clube cheguem a acordo para jogar alguns jogos e ficar no banco em outros... Vimos isso a acontecer no Man. United e em Portugal, mas não correu bem em nenhuma das duas. A pressão de o ter no banco e o facto de isso ter tanto impacto entre os adeptos e os meios de comunicação social, funciona quase como um íman de problemas para o clube onde está. Tem de ser uma decisão pensada por ele e pelo clube. Espero que encontre a felicidade. Tem de marcar os golos que sabemos que vai marcar. Espero que encontre um clube na Premier League e que fique por cá, queremos vê-lo todas as semanas", acrescentou.Neville abordou ainda a saída de Portugal nos quartos de final do Mundial diante de Marrocos. "A maneira como a Argentina está a jogar favorece Messi. Achava que ia acontecer o mesmo com Portugal, principalmente por Fernando Santos conhecer o Cristiano há tanto tempo. Parece-me que aconteceu algo durante o torneio que fez com que isso mudasse", rematou.