Gedson Fernandes: «Quem critica Cristiano Ronaldo não percebe muito de futebol»

Portugal vai procurar esta quinta-feira ultrapassar a Turquia, no Estádio do Dragão, no Porto (19H45), e garantir presença na final do playoff para discutir uma vaga no Mundial'2022. Gedson Fernandes, atualmente no Rizespor, da Turquia, por empréstimo do Benfica, avaliou o duelo... com um alerta: "os favoritos nem sempre vencem"."Portugal é o favorito neste jogo, todos sabem disso, mas a razão pela qual o futebol é tão popular é que nem sempre os favoritos vencem. Será uma partida de alto nível daquelas que toda a gente gosta de assistir. Todos conhecem a seleção de Portugal, tem muitos jogadores mundialmente conhecidos. É uma equipa que joga unida e com jogadores que podem virar a partida quando parece que está tudo a correr mal", afirmou aos meios do clube.E prosseguiu, saindo em defesa de Cristiano Ronaldo: "Acho que quem diz coisas negativas sobre Ronaldo não percebe muito de futebol. É um nome verdadeiramente lendário, todos sabem o que ele significa para a seleção portuguesa. Talvez as pessoas que fazem comentários negativos estejam a olhar para as estatísticas, não tanto como para a forma como ele contribui para a equipa".