Georgina deixa mensagem horas após ser apanhada às compras: «Nós estamos bem, ânimo para todos»

Cristiano Ronaldo já está há mais de uma semana no Funchal, cumprindo quarentena logo depois de ser conhecido o primeiro caso positivo por coronavírus na Juventus. Desde então pouco se tem sabido da família a não ser por alguma coisa que têm publicado nas redes sociais. Esta quarta-feira, Georgina Rodríguez deixou uma mensagem no Instagram, dando conta que estão bem.





A publicação da namorada de CR7 teve desde logo repercussão na imprensa, nomeadamente na espanhola, com o jornal 'As' a acrescentar outro pormenor: o facto de a espanhola ter sido apanhada terça-feira no Funchal a passear."Em momentos difíceis sê resiliente, tem fé e procura o lado positivo das coisas. É um bom momento para refletir, valorizar e agradecer o que temos. A importância das coisas e de estar em família. A saúde é o mais importante. Nós estamos bem de saúde. Ânimo para todos os que lutam contra o vírus. Os nossos desejos de recuperação. Distantes mas sempre unidos", escreveu Georgina.Na Madeira, foi detetado terça-feira o primeiro caso positivo de coronavírus. Uma turista holandesa está infetada.O número de infetados em Portugal com o novo coronavírus subiu para os 642, um aumento na ordem dos 43% comparativamente ao divulgado esta terça-feira. O boletim dá conta de apenas um morto, apesar de ter sido confirmado esta quarta-feira que há uma segunda vítima mortal, o presidente do Conselho de Administração do Santander Portugal António Vieira Monteiro.O boletim epidemiológico dá conta de 289 casos a Norte, 74 na zona Centro, 243 na região de Lisboa e Vale do Tejo (única cidade até ao momento com mortos), os dois primeiros casos no Alentejo e 21 no Algarve. Há três casos de infetados nos Açores e 1 na Madeira.