Georgina garante: «At. Madrid? Essa opção nunca esteve na sua cabeça»

Georgina Rodríguez está por estes dias em Espanha a promover a segunda temporada da série 'Soy Georgina' e, esta quarta-feira, foi a vez de passar pelo conceituado programa El Hormiguero, da Antena 3. Falou de vários temas e deixou uma revelação a propósito da novela que se gerou por conta do futuro de Cristiano Ronaldo. Em concreto sobre o Atlético de Madrid."Essa opção nunca esteve na sua mente", assegurou a namorada de CR7, aludindo essencialmente ao período posterior à saída de Ronaldo do Manchester United, onde se falou (e muito) sobre as chances de voltar a Madrid para assinar pelos colchoneros.