Georgina reage com ironia: «Espero que Ancelotti não venha agora desmentir isto também» Namorada de Cristiano Ronaldo com 'bicada' ao treinador do Real Madrid após anúncio de CR7 no Man. United