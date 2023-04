Gesto polémico de Cristiano Ronaldo: advogada saudita pede deportação do português

O polémico gesto de Cristiano Ronaldo no final do último encontro que disputou pelo Al Nassr, como se adivinhava, está a fazer correr muita tinta na Arábia Saudita. E agora, de acordo com a imprensa espanhola, há até quem peça a deportação do internacional português.

Tudo começou com um 'tweet' da advogada Nouf bin Ahmed, que rapidamente se espalhou pelas redes. "É considerado um delito de desonra pública e é um dos crimes que supõe uma consequente detenção e deportação, se for cometido por um estrangeiro", anunciou a advogada especialista em Direito Internacional, depois de garantir que vai fazer queixa às autoridades competentes.

Em território saudita o caso tem sido abordado nos mais diversos fóruns e o comentador Mohamed al Anzi, presença habitual no popular programa desportivo "Action ya Dawri', destacou que fontes do clube saudita alegam que tudo se deveu a um golpe forte que Ronaldo recebeu nessa zona do corpo durante o jogo.