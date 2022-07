«Griezmann é a chave para Cristiano»: espanhóis voltam a colocar Ronaldo na rota do At. Madrid

Cristiano Ronaldo faz esta quinta-feira manchete em Espanha. O craque português, que está de saída do Manchester United depois de um regresso que ficou aquém das expectativas em termos coletivos, surge hoje na capa do jornal 'Marca' colocando-se novamente em cima da mesa uma possível transferência de CR7 para o Atlético Madrid, onde poderia fazer dupla com o compatriota João Félix no ataque.

De acordo com o diário espanhol, o francês Antoine Griezmann "é a chave" para o clube abrir as portas a Cristiano Ronaldo. Contudo, segundo a mesma fonte, o internacional gaulês, de 31 anos, não tem a intenção de sair do clube. Uma saída que também não será desejo do treinador Diego Simeone.

Recorde-se que esta terça-feira, o presidente do Atléti, Enrique Cerezo, assumiu ser "praticamente impossível" Cristiano Ronaldo reforçar o terceiro classificado da última edição do campeonato espanhol. "Não sei quem inventou a história do Cristiano, mas é praticamente impossível que venha para o Atlético Madrid", disse o líder dos colchoneros, em declarações ao 'El Partidazo de Cope'.





Adeptos do Atlético Madrid dedicam tarja a Cristiano Ronaldo e a mensagem é clara



Ainda hoje, durante o particular contra o Numancia, os adeptos do Atlético Madrid mostraram-se contra a contratação do craque português.