Guarda-redes do Nacional que treinou com Ronaldo na Madeira: «Ainda me parece mentira...»

Filipe Gonçalves estava longe de imaginar que um dia iria treinar com Cristiano Ronaldo. Mas a pandemia que assola o Mundo e a paragem dos campeonatos tornou o sonho, que à partida seria pouco provável, realidade. O jovem guarda-redes do Nacional, de 18 anos, trabalhou com o craque enquanto o internacional português esteve na Madeira e ainda nem consegue acreditar que esteve com um dos melhores jogadores do mundo.





"Aconteceu tudo tão depressa que ainda agora, quando penso nisso, parece que foi mentira", contou o guarda-redes ao jornal italiano Tuttosport."O Cristiano surpreendeu-me muito pela positiva. Depois do terceiro treino, quando percebeu que não ia trabalhar mais com o Hugo [n.d.r. Hugo Mosca, outro guarda-redes] porque ele ia voltar para Lisboa, fez questão de o encontrar, de lhe agradecer e de lhe dar um presente. Fez o mesmo comigo", contou.Mas a melhor prenda não foi a que Ronaldo lhe deu no final. "O presente mais bonito e inimaginável, que vale mais do que tudo, foi poder treinar com o meu ídolo. Foi um sonho. Naquele período fiz anos e a minha mãe, graças à amizade que tem com alguém próximo do Ronaldo, conseguiu que ele autografasse uma camisola do Nacional para mim."Filipe recorda que Cristiano Ronaldo está "em grande forma". "Ele treinou muito na Madeira. Quando o Hugo, o meu colega, foi embora, o Pedro Andrade começou a trabalhar connosco. Ele não é um guarda-redes, é um jogador que faz últimos passes e cruzamentos. Digamos que assistiu Ronaldo nos treinos como o Pjanic e o Dybala fazem na Juventus."O jovem guarda-redes contou ainda que falou com o capitão da seleção portuguesa sobre o clube de Turim. "Ele pareceu-me muito feliz pela experiência em Itália e principalmente por jogar na Juventus. Disse-me várias vezes que o clube é muito grande, bem organizado e que tem grande admiração pelos adeptos da Juve, que gostam muito dele."