Gullit e a saída de Cristiano Ronaldo do Man. United: «Agora está num lugar onde é feliz»

Ruud Gullit revelou estar surpreendido com o trabalho que Erik Ten Hag está a fazer no Manchester United e não esqueceu a saída de Cristiano Ronaldo do clube inglês, em entrevista à 'Marca'."Estou agradavelmente surpreendido [com o sucesso de Ten Hag]. A liga holandesa não é igual à inglesa, mas Ten Hag tem uma filosofia que se pega. Além disso, saiu-se bem no caso Cristiano. Ronaldo não queria jogar, queria sair e tomou a decisão de não jogar. Isso deu à equipa a sensação de que 'com este tipo, se fizeres as coisas bem, jogas'. Agora, competem bem, entraram jovens e sentem que têm uma oportunidade. Até Maguire está bem", referiu o antigo jogador holandês.Questionado sobre se fica surpreso com a ida de Cristiano Ronaldo para a Arábia Saudita, Gullit respondeu assim: "A situação foi tratada assim e agora está num lugar onde é feliz. Ronaldo está feliz e Ten Hag também."Numa extensa entrevista, Ruud Gullit, que conquistou a Bola de Ouro em 1987, frisou não tem dúvidas de que este ano o prémio será entregue a Lionel Messi, que diz estar ao lado de Maradona e Pelé como os "maiores do futebol", principalmente após a conquista do Mundial'2022. No entanto, lembra outro nome que pode entrar na corrida pelo galardão."Messi ganhou o Mundial e tem mais hipóteses de vencer. Mas Mbappé, para mim, está no mesmo nível. Com o que fez na final, assumindo essa responsabilidade, com a juventude que tem... É extraordinário e tem um talento incrível. O Real Madrid tentou contratá-lo e ele continuou em Paris a marcar, sem se importar com o que as pessoas diziam. E continua a fazê-lo. Estou impressionado", reconheceu.