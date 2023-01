Há outro motivo que pode adiar a estreia de Cristiano Ronaldo pelo Al Nassr

Para lá dos dois jogos de suspensão que ainda traz dos tempos de Manchester United, haverá outro impeditivo para que Cristiano Ronaldo se estreie no imediato pelo Al Nassr. De acordo com a AFP, o clube saudita não tem vagas para inscrever jogadores estrangeiros - o limite são 8 -, pelo que apenas poderá registar o avançado português caso venda ou rescinda o vínculo com um dos restantes. E sem estar inscrito, naturalmente, CR7 não poderá jogar."O Al Nassr ainda não o inscreveu porque não há lugares livres para jogadores estrangeiros. Para ser inscrito, um jogador estrangeiro do atual plantel terá de sair, seja por venda ou por rescisão do contrato por mútuo acordo", disse fonte do clube de Riade à referida agência noticiosa. Uma outra fonte confirmou que a inscrição ainda não foi feita, mas que já há "negociações para vender um desses jogadores".O nome do futebolista em causa não foi revelado, mas a imprensa saudita adianta que o sacrificado será o usbeque Jaloliddin Masharipov, avançado de 29 anos que esta temporada disputou apenas um jogo. A 'salvo' estarão outros estrangeiros, nomeadamente David Ospina, Luiz Gustavo, Anderson Talisca ou Vincent Aboubakar.Lembre-se que Cristiano Ronaldo assumiu na sua apresentação ter intenção de jogar já diante do Al Tai, numa partida que estava prevista para hoje mas que foi adiada para sexta-feira devido ao mau tempo