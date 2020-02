Haaland sobre o ídolo Cristiano Ronaldo: «Adorava dizer-lhe que sou futebolista por causa dele»

Vão faltando palavras para Erling Haalnd, que está a tornar-se um verdadeiro fenómeno. O jovem prodígio norueguês, de 19 anos, totaliza 39 golos em 29 jogos esta temporada - entre Salzburgo e Borussia Dortmund - e esta terça-feira voltou a bisar, dando a vitória à turma alemã (2-1) frente aos Paris Saint-Germain, em jogo a contar para a primeira mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões. Após mais um recital, Haaland falou do seu ídolo e atribuiu parte do seu sucesso a Cristiano Ronaldo.





"Adorava encontrá-lo e dizer-lhe que sou futebolista graças a ele. Para mim, ele sempre foi um modelo", afirmou o jovem artilheiro, que já foi apanhado num treino do Borussia Dortmund a imitar o célebre festejo do internacional português.Haaland já leva 11 golos em sete jogos disputados pelo Borussia Dortmund. Os números impressionam , mas Haaland acredita que consegue fazer "muito melhor". "Foi uma noite muito boa. Estou contente por ser o homem do jogo, mas sinto que posso fazer muito melhor. A este nível tenho de jogar melhor, tenho de trabalhar muito e melhorar", referiu após o encontro frente aos parisienses, onde, além dos dois golos, também fez um sprint incrível que rapidamente se tornou viral.