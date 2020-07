Imparável: Cristiano Ronaldo estabelece mais dois recordes

Os 35 anos são só mesmo no bilhete de identidade e Cristiano Ronaldo continua a fazer história. Esta segunda-feira, o internacional português estabeleceu mais dois recordes com o bis decisivo que garantiu o triunfo (2-1) da Juventus diante da Lazio e deixou a equipa de Turim cada vez mais perto de renovar o título.





O avançado tornou-se não só no jogador mais rápido a atingir a marca dos 50 golos na Serie A como também no primeiro jogador da história do futebol a apontar pelo menos 50 golos nas três principais ligas europeias: italiana, espanhola e inglesa.Com o bis desta noite CR7 atingiu os 51 golos com a camisola da Juventus na Serie A, depois dos 84 tentos apontados ao serviço do Manchester United na Premier League e dos 311 pelo Real Madrid na La Liga.Além destes registos históricos, Cristiano 'colou-se' a Ciro Immobile - avançado da Lazio, que hoje também marcou -, no topo dos melhores marcadores da liga italiana (ambos com 30 remates certeiros) e fica a 4 de igualar Robert Lewandowski (Bayern Munique) na corrida à Bota de Ouro.