Imprensa italiana 'atira-se' a Cristiano Ronaldo e lembra lance diante da Irlanda

Cristiano Ronaldo saiu da Juventus no mês passado para regressar ao Manchester United, mas as críticas ao internacional português continuam. Depois dos ultras do clube de Turim e de antigos jogadores da Vecchia Signora, agora é a imprensa italiana que não poupa o craque português, tendo por base o jogo de Portugal diante da República da Irlanda, no qual CR7 bisou e deu a vitória à equipa das Quinas.





A 'Gazzeta dello Sport' lembrou o momento em que Cristiano Ronaldo deu uma chapada no braço de um adversário que tinha tirado a bola da marca do penálti, quando o português se estava a preparar para converter o castigo máximo. Nenhum dos dois jogadores viu qualquer cartão. Uma questão que mereceu destaque do jornal transalpino, que comparou o gesto ao de Victor Osimhen num encontro do Nápoles."O gesto de Ronaldo por Portugal não foi sancionada: evidente diferença de tratamento em relação ao caso do atacante do Nápoles", pode ler-se.O 'Tuttosport' recorda ainda a despedida de CR7 da Juventus. "A despedida não esteve à altura de um campeão", escreveu, citando um ex-jogador dos bianconeri.