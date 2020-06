Cristiano Ronaldo com "espírito de vingança": o que dizem os italianos de CR7

Cristiano Ronaldo voltou a sorrir e abriu caminho ao triunfo da Juventus em Bolonha. O português apontou o 22.º golo na presente edição da Serie A, na cobrança de um penálti aos 23 minutos de jogo, e a imprensa italiana destaca as melhorias na exibição de CR7 - jogando pela esquerda do ataque - após duas atuações cinzentas frente a AC Milan e Nápoles para a Taça de Itália. A vitória desta segunda-feira mantém a vechia signora na liderança, com vantagem provisória de 4 pontos sobre a Lazio, 2.ª classificada, que tem menos um jogo realizado.



Gazzetta dello Sport:





La Repubblica:



"A Juventus reage e pode respirar novamente. O carro de Sarri segue o caminho certo e sacode um pouco da ferrugem ao vencer graças a Ronaldo e Dybala e mostrando alguns bons momentos de jogo, mesmo que o penálti que desbloqueou o jogo pareça generoso. Quem está gradualmente a melhorar é Cristiano Ronaldo, talvez também pela posição redescoberta e favorecida no lado esquerdo do ataque."



Corriere dello Sport:



"Ronaldo e Dybala relançam a Juventus e imediatamente terminam a crise após a derrota na Taça da Itália."



Corriere della Sera:



"O primeiro critério para entender a saúde da Juventus é Ronaldo, como sempre. Disparou com espírito de vingança, através de remates e fintas."

"Ronaldo, que tinha falhado o castigo máximo contra o AC Milan, desta vez não vacilou e o caminho para a Juventus tornou-se mais fácil."