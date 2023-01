Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Ingleses "desapontados" com Ronaldo na Arábia: «A maioria vê isto como uma grande vergonha» Scott Minto, antigo jogador do Benfica e agora comentador desportivo, aborda mudança do avançado português





• Foto: Lusa/EPA