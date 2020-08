Insólito: Emblema do 3.º escalão mexicano 'anuncia' contratação de... Cristiano Ronaldo

O modesto Coyotes Tlaxcala, emblema que milita no terceiro escalão mexicano de futebol, surpreendeu tudo e todos ao 'anunciar', durante a noite de domingo, a contratação de... Cristiano Ronaldo.





Depois da eliminação da Juventus nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, diante dos franceses do Lyon, vários meios desportivos internacionais avançaram com uma possível mudança do avançado português para o Paris Saint-Germain na próxima temporada. Conscientes da eliminação do astro português, os mexicanos do Coyotes Tlaxcala recorreram às redes sociais para 'seduzir' o craque luso a assinar pela sua equipa."Já viste o quão bem te ficaria o equipamento dos Coyotes, meu comandante Cristiano Ronaldo? Diz à Juventus para nos atender o telemóvel...", escreveram, na página oficial do modesto clube mexicano.Recorde-se quejá avançou que o internacional portuguêsa Andrea Agnelli, presidente da Juventus, que vai continuar no clube na próxima temporada.