Insólito: homem colombiano mostra ter recebido caderneta militar com foto de... Cristiano Ronaldo

Bien costoso que es tramitar la Libreta militar para que me la generen con la foto de Cristiano Ronaldo.

Pregunto y me dicen que no saben que hicieron mis fotos, que debo llevarlas presencialmente otra vez ¿Por qué juegan con el tiempo de la gente? @RECLUTAMIENTOCO pic.twitter.com/5WlZReZFOT — David Godoy (@DaveGovi) March 14, 2023

Qualquer homem com 18 ou mais anos tem de possuir uma caderna militar que atesta a situação atual. Ora, nas redes sociais, um homem que responde como David Felipe Godoy Vidal garantiu que o seu documento foi concluído com uma foto de... Cristiano Ronaldo. Sim, o futebolista português."É bem caro obter a caderneta militar para que me a façam com uma foto do Cristiano Ronaldo. Perguntei-lhe e dizem que não sabem o que fizeram às minhas fotos, que as devo levar-lhas presencialmente outra vez. Por que é que estão a brincar com o tempo das pessoas?", lamentou David Godoy, através da conta de Twitter, condenando que "não existam canais de comunicação" para tratar desta documentação, garantindo optar por 'despachar' esta burocracia online em dezembro por ter tido um desconto para o fazer.A acusação divulgada pelos jornais da Colômbia chegou aos ouvidos do exército daquele país que já emitiu um comunicado a esclarecer tudo. "Em resposta às informações publicadas pelo cidadão (David Felipe Godoy Vidal) nas redes sociais, foi realizada a verificação do procedimento realizado no sistema, onde regista que em 5 de fevereiro de 2016 através do nome de utilizador e senha atribuídos, Foram colocadas diferentes fotografias, num total de sete (7) , que não correspondem às do cidadão", pode ler-se no esclarecimento, garantindo o ramo das Forças Armadas que irá "rever os procedimentos" neste tipo de situação.