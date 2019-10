Instagram 'paga' mais a Cristiano Ronaldo do que a Juventus: os valores incríveis por post

Cristiano Ronaldo continua a bater recordes, depois de um estudo recente ter indicado o avançado português como a personalidade mais rentável na rede social Instagram. A ponto de ganhar mais dinheiro por cada post feito do que propriamente como jogador da Juventus. Mas vamos a contas, segundo foi apresentado pela 'Hopper HQ', uma ferramenta dedicada ao estudo da rede social.Assim, CR7 averbou em 2018 cerca de 43,04 milhões de euros (47,8 milhões de dólares) por posts pagos no Instagram, um valor superior ao contrato estabelecido com o campeão italiano, no valor de 30,6 milhões de euros/época, o que equivale a cerca de 878 mil euros por post, tornando-o na personalidade mais bem paga do Instagram no ano transato.Por comparação, Lionel Messi assegurou cerca de 21 milhões de euros na respetiva rede social, menos de metade do atingido pelo internacional português."Ronaldo é o ser humano mais seguido no Instagram, com cerca de 186 milhões de utilizadores, pelo que as empresas pagam quase um milhão de euros por um post no Instagram que acaba por ter uma divulgação tremenda", considerou à 'Business Insider' o diretor-executivo de marketing da 'Hopper HQ', Nicola Cronin."Dado o seu estatuto de celebridade e estrela do futebol mundial, os seus rendimentos no Instagram destacam-se de outras parcerias dos diversos influencers desta rede social", considerou o responsável.