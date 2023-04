Internacional marroquino 'pica' Cristiano Ronaldo: «Gostei de vê-lo chorar»

Sofiane Boufal, extremo internacional marroquino do Al-Rayyan, concedeu esta sexta-feira uma entrevista ao canal 'Alkass', onde assumiu preferir Lionel Messi a Cristiano Ronaldo e recordou a eliminação de Portugal, aos pés de Marrocos, nos quartos de final do Mundial'2022, que levou CR7 às lágrimas."Com todo o respeito que tenho por ele, mas gostei de ver Cristiano Ronaldo chorar. Melhor ser ele do que nós", disse o futebolista de 29 anos, colocando-se do lado do argentino no debate pelo 'título' de melhor jogador de todos os tempos. "Prefiro Messi a Ronaldo e o clube que eu desejo jogar é o Barcelona."