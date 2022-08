Irmã de Cristiano Ronaldo 'aprova' publicação com duras críticas a Ten Hag

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo - O Lendário (@cr7.o_lendario)

Cristiano Ronaldo começa a partida desta segunda-feira, entre Manchester United e Liverpool, no banco de suplentes e nas redes sociais têm existido quem defenda, mas também quem critique a decisão de Erik ten Hag para o encontro de hoje. Através do Instagram, o administrador da página 'CR7 o lendário' fez chegar aos seus mais de 900 mil seguidores [nos quais se inclui o próprio Cristiano Ronaldo] a sua dura crítica ao técnico holandês, afirmando que o ex-treinador do Ajax "já começa a parecer uma nova versão de Ralf Rangnick, só a fazer m...", uma observação particular que já conta com mais de 11 mil 'gostos', um deles de Kátia Aveiro, irmã do internacional português."Cristiano Ronaldo vai começar hoje no banco de suplentes contra o Liverpool. Erik ten Hag já começa a parecer uma nova versão de Ralf Rangnick, só faz m.... Chegou há poucos dias e já está a inventar. Não existe argumento plausível que justifique começar um jogo em casa, contra o Liverpool, com o seu melhor jogador no banco, simplesmente não existe. Enfim, uma equipa que já teve Sir Alex Ferguson como treinador durante quase três décadas e que hoje só traz um pior do que o outro para comandar o plantel. É por isso que a situação está como está, nada é por acaso. Burrice!", pode ler-se na publicação.