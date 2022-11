Irmã de Cristiano Ronaldo reage a possível multa milionária: «Era só o que faltava...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Elma Aveiro, irmã mais velha de Cristiano Ronaldo, reagiu esta segunda-feira às notícias veiculadas por alguns meios de comunicação ingleses que dão conta de que o Manchester United estará a estudar sancionar o craque português em 1 milhão de euros pelas declarações na entrevista ao jornalista Piers Morgan no último domingo.Através dos stories no Instagram, Elma Aveiro partilhou um dos artigos que davam conta dessa possibilidade e escreveu: "Era só o que faltava... se não pudéssemos falar", atirou, acrescentando de seguida. "[Entrevista] Polémica porquê? Por dizer as verdades."