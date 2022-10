Irmã Elma ao lado de Cristiano Ronaldo fala em 'desrespeito': «A lei do retorno existe»

Elma Aveiro revelou publicamente, esta quinta-feira, estar ao lado de Cristiano Ronaldo, depois de o irmão ter saído mais cedo do jogo com o Tottenham após perceber que não ia ser lançado em campo pelo treinador do Manchester United."Meu grande herói e amor da minha vida, hei-de estar contigo até que a morte nos separe", começou por referir a irmã do jogador dos red devils que não gostou de não ser lançado em jogo na quarta-feira, por Erik Ten Hag.Elma falou, depois, mesmo em "desrespeito" sem nomear pessoas. "A lei do retorno existe e muita coisa vou ver, principalmente o desrespeito. Não faças o que não queres que te faça. Eu hei-de ver. Deus não dorme", reiterou a familiar do internacional português numa publicação realizada através da conta pessoal de Instagram.