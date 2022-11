Irmãs de Cristiano Ronaldo reagem a entrevista explosiva: «As verdades são para serem ditas»

As reações à entrevista de Cristiano Ronaldo a Piers Morgan têm-se multiplicado. Também as irmãs do internacional português já se pronunciaram nas redes sociais, após CR7 ter dito que sentia "traído" pelo Manchester United "As verdades são para ser ditas", escreveu Elma Aveiro nas 'stories' do Instagram, partilhando uma notícia sobre a entrevista e vários trechos da mesma.Já Kátia Aveiro, que também divulgou vários tweets com citações retiradas da conversa do internacional português com Piers Morgan, escreveu igualmente nas stories uma citação que os seguidores estão a interpretar como um comentário à entrevista. "Valor é para quem merece, caráter é para quem tem, mude sempre por você e nunca para agradar ninguém", pode ler-se.