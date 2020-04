Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Italianos alegam que Ronaldo usou 'caso Dybala' para retardar regresso à Juventus 'Corriere dello Sport' avança essa possibilidade com base na informação de alguém do circuito íntimo do craque





• Foto: Action Images