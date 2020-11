Italianos destacam "impacto devastador" de um Cristiano Ronaldo "que muda tudo"

Cristiano Ronaldo passou três semanas afastado dos relvados após testar positivo à Covid-19 e este domingo voltou em grande nível ao ser decisivo no triunfo da Juventus (1-4) frente ao Spezia. O português começou no banco, mas Pirlo lançou-o no arranque da 2.ª parte com o jogo empatado a um golo e CR7 fez o que melhor sabe: marcar e decidir.





