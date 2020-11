Italianos dizem que a Juventus quer trocar Cristiano Ronaldo por Neymar em 2021

A Juventus pondera trocar Cristiano Ronaldo por Neymar no próximo ano, avançou o 'Tuttomercato'. De acordo com esta fonte, o objetivo do eneacampeão italiano passa por conseguir fazer algum encaixe com CR7, que termina contrato no final da temporada 2021/22, numa saída 'amigável', com consenso absoluto entre as partes. Nesse sentido, a Juve tentará aproveitar o facto de o vínculo de Neymar expirar com o PSG na mesma altura para efetuar a tal troca.





Tendo Ronaldo e Neymar contratos mais ou menos semelhantes e as renovações com os respetivos clubes a adivinharem-se complicadas - a Juventus passa por uma crise económica e em 2022 terá de pagar uma tranche de 40 milhões de euros por Federico Chiesa, ao passo que o brasileiro não parece muito inclinado em continuar em Paris -, a formação de Turim espera ter aqui uma janela de negócio.Janela essa aberta esta terça-feira por Leonardo, diretor desportivo do PSG: "Há apenas cinco ou seis clubes para onde ele [Ronaldo] poderá ir, trata-se de um grupo restrito e o PSG está incluído nele. Nós preparamos o nosso mercado, a nossa lista de prioridades e às vezes coisas extraordinárias podem acontecer. No último mercado nada aconteceu, não houve transferências loucas."