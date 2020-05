Italianos garantem que Cristiano Ronaldo está de regresso a Turim este fim-de-semana

A imprensa italiana dá conta, esta sexta-feira, de uma possível "mudança de ideias" de Cristiano Ronaldo quanto ao seu regresso a Itália, depois da polémica em torno do novo teste positivo ao coronavírus de Paulo Dybala.





De acordo com o 'Calciomercato', o avançado português da Juventus poderá regressar ainda durante o dia de hoje a Turim, onde terá de proceder ao isolamento obrigatório durante 14 dias, face à pandemia de Covid-19. O prazo para o regresso do internacional português poderá estender-se até ao final do fim-de-semana.Desta forma, Cristiano Ronaldo poderia estar totalmente apto para regressar aos treinos na 'Vecchia Signora', que tem data prevista para arrancar as sessões de trabalhos a partir do próximo dia 18.