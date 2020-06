Italianos nem queriam acreditar: Ronaldo apareceu no centro de estágio 4 horas antes do treino

A dedicação de Cristiano Ronaldo ao treino é sobejamente conhecida e são os muitos os relatos de ex-companheiros dos vários clubes por onde passou a contar isso mesmo.





Mas ontem, os italiano ficaram boquiabertos: o internacional português compareceu no centro de treinos da Juventus quatro horas antes da hora que Maurizio Sarri tinha marcado para o treino.Segundo o jornal 'Tutosport', Ronaldo chegou ao JTC às 12h52 para uma sessão de treino individualizada. Mais tarde, por volta das 17h00, participou no treino de conjunto com os restantes companheiros.Recorde-se que Cristiano Ronaldo passou grande parte da quarentena na Madeira e nunca descurou a forma física. Por isso apresentou-se na Juventus com índices de muito bom nível.