Italianos recordam pacto entre Sarri e Cristiano Ronaldo antes da Liga dos Campeões

A Liga dos Campeões recomeça já na sexta-feira, com a Juventus obrigada a vencer o Lyon em casa, depois da derrota (1-0) na 1.ª mão dos oitavos. E a imprensa italiana, lançando já esse encontro, recordou o pacto entre Maurizio Sarri e Cristiano Ronaldo no início da época. Há sensivelmente um ano, decorriam ainda as férias, o treinador encontrou-se com CR7 e pediu-lhe 40 golos para esta temporada.





Ora, o avançado português vai neste momento com 35 - num total de 45 jogos pela Juve em todas as épocas - e, para 'cumprir' o que lhe foi proposto, terá de começar a fazer 'estragos' já na partida com os franceses. De sublinhar que na sua primeira temporada no clube, Ronaldo apontou 28 golos (em 43 partidas).Recorde-se que a Juventus apenas estará em Lisboa para a 'final 8' da prova se eliminar o Lyon. A capital portuguesa receberá os jogos a partir dos quartos de final, de 12 a 23 deste mês.