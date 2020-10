Italianos voltam a colocar Cristiano Ronaldo na mira do PSG

Não há mercado de transferências que passe em que Cristiano Ronaldo não seja assunto. Este verão, voltou a falar-se de uma possível saída do internacional português da Juventus com o PSG a 'espreitar' a oportunidade mas a Vecchia Signora deu uma nega aos franceses e o facto é que CR7 continua a somar em Itália. No entanto, e segundo o Tuttosport, o PSG estará disposto a uma nova 'ofensiva'.





Paulo Fonseca não vai gostar de recordar 'este' Cristiano Ronaldo mas a Juventus não faz por menos Paulo Fonseca não vai gostar de recordar 'este' Cristiano Ronaldo mas a Juventus não faz por menos

A carregar o vídeo ...

Os 20 mais bem pagos de Itália: Cristiano Ronaldo lidera e o segundo fica a léguas



Os 20 mais bem pagos de Itália: Cristiano Ronaldo lidera e o segundo fica a léguas

Escreve a publicação que o campeão francês estará pronto a avançar com nova proposta para garantir o avançado, mas Ronaldo não estará para já muito recetivo a esta mudança, tudo dependendo, segundo o Tutttosport, da necessidade de Agnelli ter de fazer cortes no plantel.Recorde-se que o capitão da Seleção Nacional - que esta noite defronta a França, precisamente em Paris em jogo para a Liga da Nações (19H45) - é o jogador mais bem pago da Serie A , com um salário de 31 milhões de euros.