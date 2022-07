«Já todos conhecem Ronaldo. A equipa técnica e o clube é que devem decidir»

Marcos Llorente, médio do Atlético Madrid, tentou desviar o foco das atenções relativamente ao suposto interesse dos colchoneros em Cristiano Ronaldo. O futuro de CR7 permanece incerto, com o desejo do craque português em sair do Manchester United, mas o médio espanhol garante não saber o que vai acontecer."Fala-se de tantos nomes que depois não vêm... Se ele vier, teremos tempo para falar. Tento passar ao lado do tema, pois comenta-se em demasia. Até que não seja oficial, não comentaremos no balneário. Eu pelo menos não o faço", referiu Llorente à 'Cadena SER'."Já todos o conhecem e sabem o que ele alcançou. A equipa técnica e o clube é que devem decidir", rematou o jogador, que chegou a partilhar o balneário com Ronaldo no Real Madrid.