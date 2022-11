Jamie Carragher: «Cristiano Ronaldo quer ser dispensado, acho que isso é óbvio»

Jamie Carragher acredita que o Manchester United deveria dispensar ou deixar Cristiano Ronaldo sair a custo zero já na próxima janela de transferências, até porque acredita que a situação possa piorar após o final do Campeonato do Mundo no Qatar.

"Ele quer ser dispensado, acho que isso é óbvio. Penso que ele desrespeitou o Manchester United e o Ten Hag. Ele queria sair no verão, mas isto é o futebol e às vezes acontece. Os jogadores vão e vêm. Ele queria sair mas não havia interessados, talvez por causa do seu salário, do preço que o Manchester United exigia para libertá-lo... e penso que ele sabe que acontecerá o mesmo na próxima janela de transferências [inverno] e também no verão. Basicamente, ele está a tentar ser despedido ou então que o deixem sair a custo zero", atirou o antigo jogador do Liverpool.

E continuou: "Creio que o United devia despedi-lo ou deixá-lo sair a custo zero. Neste momento, eles estão a tentar construir alguma coisa que não passa por ganhar a Premier League e a Liga dos Campeões. O treinador vai querer lutar por isso dentro de dois anos e Ronaldo não estará por perto. Será uma distração para todos porque isto não vai simplesmente desaparecer. Como serão as coisas após o Mundial depois de ele dizer que não respeita o treinador? Vão andar sempre a tirar fotografias, a perguntar ao treinador sobre o Cristiano Ronaldo... O Manchester United não precisa disso. Já tinha dito que trazer o Cristiano Ronaldo de volta seria um erro enorme porque isto haveria de acabar sempre assim. Ele não aceita ser suplente, algo que compreendo porque fez dele o grande jogador que é. Mas foi um erro enorme fazê-lo regressar."