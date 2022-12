Jamie Carragher: «Cristiano Ronaldo terminou a carreira com uma entrevista e Messi conquistou um Mundial»

Jamie Carragher, antiga figura do Liverpool e da seleção inglesa, comentou na última noite [sexta-feira] a transferência de Cristiano Ronaldo para os sauditas do Al-Nassr. Na opinião do agora comentador desportivo na cadeia 'Sky Sports', o internacional português colocou um ponto final na carreira durante a entrevista com o jornalista Piers Morgan, que acabou por resultar na rescisão contratual com o Manchester United."De certa forma é um final triste para ele. Cristiano Ronaldo colocou um ponto final na carreira durante uma entrevista com Piers Morgan e Messi conquistou um Campeonato do Mundo. Não é a melhor forma de se despedir", atirou, em declarações no programa 'Friday Night Football'.