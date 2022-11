Jamie Carragher e a entrevista de Ronaldo: «99% dos adeptos do Man. United vão apoiar Ten Hag»

Uma das figuras do futebol inglês que mais tem criticado as atitudes de Cristiano Ronaldo nos últimos tempos, Jamie Carragher escreveu esta segunda-feira, um dia após serem revelados excertos da entrevista que o craque português concedeu ao jornalista Piers Morgan, que a larga maioria dos adeptos do Manchester United irão apoiar Erik ten Hag depois das palavras de CR7.

"Cristiano Ronaldo sob o comando de ETH [Erik ten Hag]: Anunciou que queria deixar o clube, recusou-se a entrar como suplente, abandonou o banco e deixou o jogo antes de terminar. 99% dos adeptos do Manchester United vão ficar do lado de ETH, algo que demonstra o quão mal Cristiano Ronaldo lidou com tudo isto. O 1% será composto por Rio [Ferdinand], Roy [Keane] e Patrice [Evra]", escreveu ainda, numa outra publicação, o ex-jogador do Liverpool.