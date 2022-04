Javi García recorda treinos com Cristiano Ronaldo no Real: «Fiquei boquiaberto, era um bicho»

Javi García não chegou a fazer qualquer jogo oficial ao lado de Cristiano Ronaldo no Real Madrid. Isto porque o médio, que atua agora no Boavista, representava o emblema espanhol quando o agora jogador do Manchester United foi contratado no verão de 2009, mas acabou por sair para o Benfica pouco depois. Ainda assim, o internacional espanhol assumiu que se impressionou quando viu o craque português treinar nos merengues."Nesse verão saí para o Benfica, mas ainda cheguei a treinar com Cristiano [Ronaldo]. Vai soar estranho, mas fiquei boquiaberto. Era inevitável. Penso que isso aconteceu a todos nós. Ele era um bicho e pensávamos: 'De onde veio este homem?'. Tinha uma facilidade em driblar, um movimento de pernas em espaços curtos... era maravilhoso", contou numa extensa entrevista ao diário 'As', na qual não esqueceu o Boavista e a cidade do Porto."É uma cidade linda. Eu e a minha família estamos muito felizes. É menos caótica do que Lisboa, que tem muita gente e muitos carros. O Porto está mais familiar e agora, após a Covid-19, começamos a desfrutá-lo. Na segunda-feira defrontamos o Sporting", reconheceu o jogador de 35 anos.