Jesus elogia "extraterrestre" Ronaldo e aconselha João Félix e Rafael Leão a seguirem-lhe as pisadas

Em entrevista à SportTV+, para lá de ter falado da sua situação no que ao futuro diz respeito e também de Rúben Amorim, Jorge Jesus abordou o futebol português no geral e considerou que as mais recentes promessas do futebol português devem seguir o exemplo de Cristiano Ronaldo. E por jovens promessas JJ opta por elogiar João Félix e também Rafael Leão.

"Em termos de patamar, Portugal está como nós (Flamengo). Tem de defender o Campeonato da Europa enquanto nós temos de defender a Libertadores. O Fernando está no sítio certo e temos os melhores jogadores do Mundo, que estão espalhados pela Europa toda. Se analisarmos um país que tem o melhor jogador do Mundo de futebol, que é o Cristiano, o melhor jogador do Mundo de futsal, que é o Ricardinho, o melhor jogador do Mundo de futebol de praia, que é o Madjer. Só nos falta a melhor jogadora do Mundo. De resto temos tudo. (…) Portugal vai estar sempre entre os três melhores para ganhar o Europeu", começou por dizer, à SportTV+

Na mesma entrevista, Jesus voltou a falar de Ronaldo e teceu rasgados elogios ao craque da Juventus: "É um extraterrestre, sempre foi e continua a ser. O Ronaldo, para os miúdos portugueses, tem de ser um exemplo e perceberem o porquê de ele ser o Melhor Jogador do Mundo. Portanto, hoje na formação é mais fácil. Os miúdos que estão a aparecer agora no futebol português, como o João Félix e um jogador no qual também acredito muito que pode ser uma referência do futebol português, que é o Rafael Leão, têm de olhar para o Ronaldo e perceber o que ele fez para ser o melhor. Na tua carreira desportiva, tens de abdicar de coisas que enquanto jovem terias. Não podes ter. Enquanto miúdo, tens de perceber que não podes ser um jovem que não está ligado ao futebol. Ele, para mim, é a referência número um do Mundo", finalizou.