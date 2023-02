Luiz Gustavo, médio brasileiro do Al Nassr, admitiu que a presença de Cristiano Ronaldo na equipa torna as coisas mais difíceis para todos na formação saudita."Certamente a presença do Cristiano torna as coisas difíceis para nós, todas as equipas querem jogar contra ele da melhor forma possível, ele dá motivação a toda a gente", explicou o jogador de 35 anos, que passou por clubes como Bayern Munique e Marselha, em declarações à RT Arabic.Mas embora CR7 possa motivar os adversários, Luiz Gustavo também reconhece que internamente o português traz vantagens. "A presença dele no Al Nassr dá uma grande vantagem ao grupo porque aprendemos com ele todos os dias, dadas as capacidades que ele possui, tanto técnica como fisicamente."E prosseguiu: "O Cristiano Ronaldo foi criado para desafios e ele supera-os sempre. Toda a gente está expectante relativamente ao que ele possa fazer. Já marcou o seu primeiro golo e livrou-se dessa pressão."