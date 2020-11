Jogador do Spezia revela conversa que teve com Cristiano Ronaldo no final do jogo

O Spezia perdeu com a Juventus, por 4-1, no campeonato italiano, mas houve um dos seus jogadores que não resistiu a falar com Cristiano Ronaldo no final para lhe dizer de viva voz que o admira.





Emmanuel Gyasi, futebolista ganês da formação que na última época subiu à Serie A, não conseguiu evitar a derrota da sua equipa, mas saiu de campo com um sorriso nos lábios."Depois do jogo contra a Juve tive uma conversa com o Cristiano. Disse-lhe que ele é uma grande inspiração para mim e para a maioria dos jogadores, especialmente para os mais novos. Ele sorriu, agradeceu-me e aconselhou-me a trabalhar arduamente para tornar os meus sonhos realidade", contou o avançado.Este jogo marcou o regresso de Cristiano Ronaldo aos relvados, depois da quarentena a que esteve sujeito, após ter daado positivo num teste à covid-19. O português marcou dois golos.