Jogador 'mais forte do Mundo' vê Ronaldo a entrar no wrestling: «Fazia o 'Siiim' e saltava para bater no adversário»

Adebayo Akinfenwa era, até há bem pouco tempo, considerado o jogador 'mais forte do Mundo'. No verão, decidiu fazer uma pausa no futebol (que poderá ser eterna) para se dedicar ao... wrestling. O avançado, de 40 anos, que mede 1,80 metros e pesa mais de 100 quilos, revelou agora que vê Cristiano Ronaldo como wrestler e explicou que o português tem as condições necessárias."Não há muito que o Ronaldo não possa fazer. Acho que ele definitivamente poderia entrar no wrestling. O seu movimento final seria o 'Siiim' [n.d.r. habitual festejo após cada golo] e depois saltava para bater no adversário", referiu ao jornal 'Daily Star'.O antigo dianteiro de Wycombe Wanderers, Northampton Town ou Wimbledon imaginou até um combate com o agora futebolista do Al Nassr mas o português como o vilão. "Se acho que posso vencê-lo? Se eu e o Ronaldo lutássemos, ele seria o gajo mau, portanto eu venceria", adiantou.Sobre outros jogadores que poderiam entrar no mundo do wrestling, Akinfenwa pensou e disse três nomes: "Casemiro, Diego Costa e Michail Antonio".