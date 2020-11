Jorge Mendes comenta futuro de Cristiano Ronaldo e sublinha: «É incomparável»

Cristiano Ronaldo está na sua terceira temporada na Juventus e continua a ser uma das peças fundamentais da equipa italiana, mas recentemente rumores apontavam Paris como possível destino do internacional português. Ora, o empresário Jorge Mendes garante que até 2022 Turim é a 'casa' de Ronaldo, que continua imparável, tendo este sábado marcado mais dois golos na vitória da Juve frente ao Cagliari.



Depois do diretor desportivo da Juventus, Fabio Paratici, ter abordado o tema, tentando colocar um ponto final nos rumores da possível saída - "Posso assegurar que vai continuar, o futuro dele passa por aqui. Todos os dias surgem rumores sobre a saída para vários clubes. Não nos preocupa", garantiu - também Jorge Mendes comentou o futuro do internacional português - o único bianconero a marcar nos primeiros cinco jogos da liga numa época, desde 1994/95 - assegurando que Ronaldo vai cumprir contrato até ao fim com a Juventus.





"Já disse isso muitas vezes no passado e creio que já poucos têm dúvidas ainda: Cristiano Ronaldo é o melhor futebolista da história, é incomparável. Não há recordes que Cristiano Ronaldo não possa bater. Em breve será o jogador com mais golos da história a nível nacional e global", sublinhou Jorge Mendes em declarações citadas pelo 'Tuttosport'.