Jorge Mendes diz manter "grande relação" com Cristiano Ronaldo e atira: «O melhor da história»

Jorge Mendes falou, esta segunda-feira, sobre Cristiano Ronaldo e sobre a boa relação que, diz, mantém com o craque português. À margem da gala do CNID, na qual foi distinguido, o agente teceu grandes elogios a CR7, considerando-o mesmo o melhor da história."O Cristiano estará sempre no meu coração. É um jogador e pessoa especial para mim. Se pensasse, há anos, que podia ter um jogador com metade do valor dele, assinava por baixo. Todos nós, portugueses, devemos estar orgulhosos por termos tido e termos um jogador como ele. Sempre disse e vou repetir: foi e é o melhor da história, o melhor do Mundo, mesmo comparando com outros. Em períodos diferentes, diziam que era força e trabalho. É verdade que era trabalho e exemplo para os jovens, fez tudo o que poderia fazer um grande profissional, mas também era era virtuoso. Quando falavam do Ronaldinho e do Messi, o Cristiano tinha tudo. Era virtuoso, explosivo. Transformou-se numa máquina. Nunca pensaram no processo que o levou a ser o melhor da história", apontou, recusando comentar a saída para a Arábia Saudita."O Cristiano está onde está. A vida é assim. Está na Arábia e devemos estar todos super agradecidos ao Cristiano por tudo o que fez pelo futebol e por Portugal. É o maior embaixador de sempre de Portugal", referiu.