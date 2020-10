Jornal italiano recorda repreensão a Cristiano Ronaldo por não usar máscara no Dragão

O jornal ‘La Reppubblica’ está a recordar a vez em que Cristiano Ronaldo foi repreendido por não estar a a usar máscara, no início de setembro, enquanto assistia ao Portugal-Croácia na bancada do Estádio do Dragão, no Porto.





O ‘La Repubblica’ lembra esse momento na sua homepage, com o título: "Quando Ronaldo foi apanhado pela hospedeira por estar sem máscara".