Jornalista da 'France Football': «Ronaldo quer retirar-se com mais Bolas de Ouro do que Messi»

O prémio da Bola de Ouro, atribuído anualmente pela revista francesa 'France Football', é seguramente um dos momentos mais aguardados no mundo do futebol. A dois dias de ser divulgado o vencedor de 2021, Pascal Ferré, chefe de redação da prestigiada revista desportiva, falou aos meios de comunicação internacionais, onde fez algumas revelações sobre o prémio.

"É o sexto ano que sou responsável pelo prémio e até agora ainda não cometi um único erro. Não quero mentir, mas digo a todos os que telefonam que ainda não posso dizer o nome do vencedor porque os próprios vencedores, nem eles, sabem ainda. Não seria justo se o fizesse", assume o jornalista francês, em declarações citadas pelo jornal espanhol 'Marca'.

Quanto à divulgação do vencedor antes do tempo, Pascal Ferré assume que existe um secretismo absoluto sobre o tema até ao dia do anúncio. "Temos muito cuidado. O vencedor da Bola de Ouro é um grande segredo. Não creio que exista uma situação comparável no mundo do desporto. Luka Modric chorou como uma criança quando lhe liguei."

A fechar, uma revelação. De acordo com o chefe de redação da 'France Football', Cristiano Ronaldo já lhe confessou a sua maior ambição para o final da sua carreira futebolística: pendurar as chuteiras com mais Bolas de Ouro do que Lionel Messi. "Cristiano Ronaldo só tem uma ambição, que é retirar-se com mais Bolas de Ouro do que Messi. Sei isto porque ele já mo disse."