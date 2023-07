Jovem adepto pede camisola de Cristiano Ronaldo: «Dar-te-ei a minha quando for o número 1»

O Al Nassr de Cristiano Ronaldo encontra-se no sul de Portugal a disputar, esta segunda-feira, o primeiro duelo do Troféu do Algarve frente aos espanhóis do Celta de Vigo. Presente no onze inicial dos sauditas, o craque português é, naturalmente, uma das principais atrações que os adeptos presentes nas bancadas do Estádio do Algarve queriam ver em ação no relvado.E foi, precisamente desde as bancadas, que chegou um pedido um pouco fora do habitual para Cristiano Ronaldo. "Cristiano, tenho 11 anos. Quero a tua camisola. Dar-te-ei a minha daqui a uns anos quando for o número 1", podia ler-se num cartaz que segurava um jovem adepto. O momento foi captado pela transmissão televisiva do encontro.