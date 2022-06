Juíza arquiva acusação de violação de Mayorga contra Ronaldo

A juíza norte-americana Jennifer Dorsey arquivou a acusação de violação de Kathryn Mayorga contra Cristiano Ronaldo, que reporta um caso entre os dois no ano de 2009, segundo avança a agência Associated Press.Mayorga recebeu 375 mil dólares (cerca de 355 mil euros) do futebolista português mas que chegou a exigir mais de 63 milhões de euros, algo que acabou por ser recusado pela justiça norte-americana.A juíza arquivou a ação civil transferida para a justiça federal em 2019 com uma acusação de "conduta de má-fé" à advogada de Mayorga, Leslie Mark Stovall, pelo "uso contínuo de documentos" roubados e que caíram na Internet mediante uma fuga de informação.A defesa de Cristiano Ronaldo havia assumido uma relação sexual entre o seu cliente e a cidadã norte-americana, ex-modelo e professora, mas garantindo que a mesma foi consentida pelos dois.